俄官员称乌总统选举可能令危机恶化

路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯副外长卡拉辛（Grigory Karasin）周二称，若不结束敌对局面，不实施结束危机的“路线图”，则乌克兰定于周日举行的总统大选将加深该国政治分化。

卡拉辛及其他俄罗斯官员的近期表态，令人怀疑俄罗斯是否会认可乌克兰选举合法。

据俄外交部称，卡拉辛在与英国驻俄罗斯大使巴洛（Tim Barrow）谈话时强调欧安组织草拟的“路线图”以及乌克兰宪法改革的重要性。

在日内瓦会谈中，美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟同意着手缓解乌克兰紧张局势。

俄总统普京曾表示，乌克兰5月25日选举可能是朝着正确的方向迈进，但诸多俄罗斯官员传递出的讯息却是：莫斯科可能不承认选举结果，尤其是若基辅继续在乌克兰东部动用武装部队。

基辅当局在乌克兰东部部署了军事和安全力量，试图夺回被亲俄分裂主义力量抢占的建筑物。

俄罗斯外交部认为，这样的行动不利于缓解紧张局势。

俄罗斯还希望乌克兰进行宪法改革，予以东部说俄语为主的地区更大自治权。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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