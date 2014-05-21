俄罗斯官员称乌克兰总统选举可能令危机恶化

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯副外长卡拉辛（Grigory Karasin）周二称，若不结束敌对局面，不实施结束危机的“路线图”，则乌克兰定于周日举行的总统大选将加深该国政治分化。
卡拉辛及其他俄罗斯官员的近期表态，令人怀疑俄罗斯是否会认可乌克兰选举合法。
据俄外交部称，卡拉辛在与英国驻俄罗斯大使巴洛（Tim Barrow）谈话时强调欧安组织草拟的“路线图”以及乌克兰宪法改革的重要性。
在日内瓦会谈中，美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟同意着手缓解乌克兰紧张局势。
俄总统普京曾表示，乌克兰5月25日选举可能是朝着正确的方向迈进，但诸多俄罗斯官员传递出的讯息却是：莫斯科可能不承认选举结果，尤其是若基辅继续在乌克兰东部动用武装部队。
基辅当局在乌克兰东部部署了军事和安全力量，试图夺回被亲俄分裂主义力量抢占的建筑物。
俄罗斯外交部认为，这样的行动不利于缓解紧张局势。
俄罗斯还希望乌克兰进行宪法改革，予以东部说俄语为主的地区更大自治权。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。