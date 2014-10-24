乌总理警告称俄罗斯可能试图破坏其周日议会选举

路透基辅10月23日（记者 Richard Balmforth） - 乌克兰总理亚采纽克（Arsenic Yatseniuk）周四警告称，俄罗斯可能会试图破坏乌克兰周末举行的议会选举。

乌克兰将在周日举行议会选举，也是该国自去年冬季暴发示威活动以来的首次议会选举。

预计支持乌克兰总统波罗申科的政治阵营有望通过这次选举在议会成为主导力量，而亲俄派在议会的影响力则会明显减弱。

尽管乌克兰政府军与分裂势力处于停火状态，但乌克兰东部地区局势依然紧张。面对这种情况，作为乌克兰当局强硬派的亚采纽克已经下令为周末的选举全面动员安全力量，以防出现“恐怖主义活动”。

“显然，届时会出现试图破坏局势的活动，而且会是俄方煽动的。他们在（5月）总统选举时没能得逞……但他们的计划还在，”亚采纽克在高级安全主管及选举观察员参加的会议上说。

“我们需要……全面动员整个执法系统，以防选举程序出现违规以及防止在选举过程中出现恐怖主义活动，”他说。

“实事求是地讲，我们正处于被俄罗斯侵犯的状态，而且我们又多了一个挑战--举行议会选举……（选民）将用选票和最真实的意愿做出选择，而非自动化武器，”亚采纽克。

俄罗斯没有立即对亚采纽克的说法作出反应。

俄新社报导称，俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich称，俄方希望乌克兰按照“民主准则”举行议会选举，希望选举后乌克兰的“政局逐步稳定”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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