《分析》马航坠机及西方的新制裁，将促使资金进一步逃向拉美和亚洲

但一些分析师担心从全球央行获得廉价资金而使利率维持在低位的作法有些过度，尤其是他们认为拉美国家仍需要进行经济改革。

摩根大通负责新兴市场研究的全球主管Luis Oganes最近在纽约证券分析师协会(New York Society of Security Analysts)的一个小组讨论中表示，地缘政治紧张情势还可能促使投资者将资金撤离中东欧，导致资金容易单向流入拉美地区。

“相对于其他新兴市场地区，拉美未能获得合理的外国直接投资份额，因为拉美缺乏改革，”Oganes提醒投资者，他指的是长期投资，而非流入该地区的热钱。

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但存在一个例外，那就是墨西哥。墨西哥进行了广泛的变革，其中具有历史意义的能源部门改革让其再次成为新兴市场的宠儿。今年迄今，墨西哥发行了相当于逾67亿美元的债券，成为最大的主权债发行国。

“墨西哥能源部门料将是经济成长的一个特别引擎，而且是新债发行的一个可能来源，因该部门的改革料使得国有企业Pemex与民间部门，在提高石油产量方面能够进行更密切的合作。”法国巴黎银行驻纽约的拉美债务资本市场主管Marcelo Delmar表示。

今年伊始，银行家和分析师对巴西状况表示担忧，巴西10月将举行大选。现在，投资者押注反对党有机会击败现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)。罗塞夫政府因对经济干预过度而受到诟病。

“它们的政治进程和缺乏经济成长引发一些担忧，但巴西...似乎勉强过关，”Delmar称。

Petrobras和Arrendamento Mercantil的交易就能够体现这一点。

“新兴市场公司债和主权债发行规模比去年高出25-30%。与其他债券市场相比，这一增幅很大。我们对今年下半年和2015年持积极看法。”Delmar表示。(完)