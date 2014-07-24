特写：俄乌昔日如手足 打断骨头连着筋

资料图片：乌克兰东部城市顿涅斯克支持乌克兰当局的民众挥舞着乌克兰国旗。 REUTERS/Marko Djurica

路透基辅7月21日（记者 Elizabeth Piper） - 婚礼进入敬酒环节后，一对新人警惕地打量着四周，旁边的饭桌上放满了食物和红酒。

尽管要求大家莫谈政治，但在前一天乌克兰当局指责俄罗斯向反叛力量提供武器击落了马航客机之后，让来自俄罗斯和乌克兰的亲朋汇聚一堂绝非易事。

来自俄罗斯的新郎父亲举起酒杯说：“我们国家眼下处于艰难时期。他们试图把我们分开，但我们是俄罗斯人，是白俄罗斯人……我们是一家人！”

一位参加婚礼的宾客对路透称，身为乌克兰人的新娘祖母大声回敬道：“乌克兰万岁！”

婚礼接下来在“嘘”声中度过，人们竭力制止任何伤害感情的事情发生。而要做到这一点，对于来自俄乌两国民众一起参加的活动，可一点都不容易。俄乌昔日都曾属苏联，但如今两国关系的分裂状态比任何时候都严重。

即使是最最温良恭谨的乌克兰人，现在也变得颇有微词，他们对一个人格外有意见，那便是俄罗斯总统普京。

“普京应当知道这已经足够了。这不是乌克兰同俄罗斯之间的冲突，这是国际冲突，”通常言辞温和的乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在一次新闻发布会上说。

“俄罗斯站在黑暗的一边，站在邪恶的一边。”

对于许多俄罗斯人来说，这样的感觉是相互的。

自乌克兰爆发示威活动以来，俄罗斯称乌克兰新领导人为法西斯分子。该国如今又称，乌克兰被一心想让俄罗斯屈服的美国领导人操纵。

乌克兰人与俄罗斯人的家庭关系变得紧张，骨肉分离。据熟人称，由于就普京的做法正确与否发生争执，一对即将走进婚姻殿堂的情侣取消了婚礼。

不论从哪方面看，这两个被普京称为“兄弟”国家的关系已经受损，俄罗斯把乌克兰留在其势力范围内的梦想已然破灭。

普京把克里米亚纳入俄罗斯版图，以及被指责在乌克兰东部煽动叛乱活动，这些都让许多乌克兰民众希望进一步融入西方的愿望更加强烈。

马航MH-17坠机事件后，一些原本抱有怀疑心态的人也开始倾向欧洲。

“他（普京）不想让我们去欧洲，”Tetiana说。“好啊，那我们就去那里。”Tetiana不愿透露她的姓氏，更不愿提及普京的名字。

这也是许多乌克兰人的心声。

“这显然是俄罗斯的武器。我不能责怪人民，但明显是那个蠢货杀了近三百人，”环境顾问Oleksiy Yaroshevych说，他指的是普京。

Yaroshevych在荷兰驻乌克兰大使馆外说，他对这种事发生在乌克兰感到惭愧。在该大使馆外，乌克兰民众纷纷前来向马航客机遇难者敬献鲜花。

“也许这起可怕的事件有助于让欧洲人民明白，我们应当联手做些事来对付俄罗斯，”他说。

但要走的路还很长。在乌克兰敖德萨（Odessa）举行的婚礼上，众人的话题又回到政治上。敖德萨是一个多种族混居的城市，住有俄罗斯人、乌克兰人、阿拉伯人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人、保加利亚人、犹太人和鞑靼人。

“是啊，这里没有一个俄罗斯士兵，但他们还是指责普京，”新郎的母亲说。

这不是乌克兰政府及其西方盟友所能接受的说法，但为了这对新婚夫妇，其他宾客也只能作罢。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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