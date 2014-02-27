东欧情势：乌克兰召见俄罗斯特使，磋商武装人员占领克里米亚政府事宜

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透莫斯科2月27日 - 乌克兰外交部周四召见俄罗斯驻基辅的代理特使，要求就一些武装人员占领乌克兰克里米亚自治共和国政府和议会大楼与俄方马上进行磋商。
乌克兰外交部在声明中称，已经递交给俄罗斯特使Andrei Vorobyov一封信函，要求俄罗斯驻扎在克里米亚塞瓦斯托波尔港的军队驻留在基地内。
在乌克兰议会周六罢免亚努科维奇的总统职务之后，俄罗斯召回驻基辅大使进行磋商。武装人员在克里米亚政府和议会大楼上挂起俄罗斯国旗，表明他们或许俄罗斯族裔的分裂主义者。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。