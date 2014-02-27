东欧情势：乌克兰召见俄罗斯特使，磋商武装人员占领克里米亚政府事宜

路透莫斯科2月27日 - 乌克兰外交部周四召见俄罗斯驻基辅的代理特使，要求就一些武装人员占领乌克兰克里米亚自治共和国政府和议会大楼与俄方马上进行磋商。

乌克兰外交部在声明中称，已经递交给俄罗斯特使Andrei Vorobyov一封信函，要求俄罗斯驻扎在克里米亚塞瓦斯托波尔港的军队驻留在基地内。

在乌克兰议会周六罢免亚努科维奇的总统职务之后，俄罗斯召回驻基辅大使进行磋商。武装人员在克里米亚政府和议会大楼上挂起俄罗斯国旗，表明他们或许俄罗斯族裔的分裂主义者。(完)