东欧情势：欧盟推迟俄罗斯制裁举措的实施，以观察停火是否继续

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
"(新制裁举措)将在未来几天经由欧盟官方公报公布生效。这将留出时间来评估停火协议及和平计划的落实情况，"欧洲理事会主席范龙佩在声明中称。
“根据(乌克兰的)形势，欧盟将从整体或局部来评估达成的制裁举措，”他在欧盟特使研究解决此问题的特别会议结束后称。
一名欧盟外交官表示，新制裁举措将于何时生效尚不确定。特使们可能将在周三讨论这个问题。
这位官员指出，制裁举措要想生效，需要获得“政治”支持，这表明欧盟内部出现分歧。
稍早，欧盟推迟了各国政府批准新制裁举措的最终期限。
欧盟在制裁俄罗斯的问题上总是存在分歧，波兰和波罗的海国家立场强硬，而匈牙利和斯洛伐克首相则公开反对制裁。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 白云/王兴亚)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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