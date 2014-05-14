乌克兰呼吁俄勿以天然气当“武器”

路透布鲁塞尔5月13日 -乌克兰总理亚采纽克周二呼吁俄罗斯勿以天然气作为对付乌克兰的“武器”，并指责俄罗斯在克里米亚攫取了价值数百亿甚至数千亿美元的乌克兰资产和能源。

俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)早些时候要求乌克兰支付16.6亿美元，作为6月天然气供应的预付款。Gazprom称乌克兰天然气存量仅相当于秋冬正常所需的一半左右。

亚采纽克在与欧盟委员会主席巴罗佐（Jose ManuelBarroso）的新闻发布会上表示：“我们已准备采取市场化态度，而俄罗斯应该停止利用天然气作为另一种、新型的武器。”

基于2009年合约，基辅必须购买固定数量的天然气，不管是否需要，且价格为每千立方米485美元，高于所有其他欧洲买家。乌克兰希望修改该合同条款。

在去年时任乌克兰总统亚努科维奇决定拒绝与欧盟签署自由贸易协定后，俄罗斯方面将对乌克兰的天然气售价调降至268.5美元，但在今年2月亚努科维奇被推翻后，俄方对乌克兰天然气供应恢复原价。

基辅方面则拒绝支付这样的高价，称莫斯科把天然气当成政治工具，作为对乌克兰领导人向欧盟靠拢的惩罚。

亚采纽克称，如果Gazprom同意以每千立方米268美元的价格向乌克兰供应天然气，乌克兰准备在10天内向俄罗斯支付拖欠的天然气款项。

他并重申，若双方到5月28日还不能就价格达成一致，将向斯德哥尔摩一仲裁法庭起诉Gazprom。他称这是最后一次呼吁俄罗斯坐下来协商天然气之争的解决方案。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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