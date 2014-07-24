德国认为欧盟或在7月底前对俄实施严厉制裁--消息

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟一名消息人士周四表示，德国政府认为，除非俄罗斯迅速采取行动缓解乌克兰东部危机，欧盟可能会在7月底前对俄罗斯经济部门实施制裁。
该消息人士称，德国驻布鲁塞尔官员还表示，德国支持就对俄新制裁持续多久作出时间限制，以便为关系回归正常化提供机会。
欧盟大使周四将首次就对俄罗斯经济部门实施制裁进行讨论。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。