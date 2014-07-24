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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 22:02 BJT

德国认为欧盟或在7月底前对俄实施严厉制裁--消息

路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟一名消息人士周四表示，德国政府认为，除非俄罗斯迅速采取行动缓解乌克兰东部危机，否则欧盟可能会在7月底前对俄罗斯经济部门实施制裁。

该消息人士称，德国驻布鲁塞尔官员还表示，德国支持就对俄新制裁持续多久作出时间限制，以便为关系回归正常化提供机会。

欧盟大使周四将首次就对俄罗斯经济部门实施制裁进行讨论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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