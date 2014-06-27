乌克兰与欧盟签署贸易协议 俄罗斯发出威胁

路透布鲁塞尔6月27日 - 乌克兰周五与欧盟签署了一项自由贸易和政治合作协议，随即招致俄罗斯的威胁。

格鲁吉亚和摩尔多瓦也签署了类似协议，进一步向欧盟靠拢。

乌克兰总统波罗申科在布鲁塞尔的签字仪式上对欧盟领导人表示：“在过去几个月中，乌克兰为了实现欧洲梦付出了极大代价。”

俄罗斯对此立即表示，此事会引发“严重后果”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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