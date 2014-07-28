分析：荷兰外长悲痛万分 令欧盟重新思考对俄制裁

荷兰外长蒂莫曼斯在纽约联合国总部一次会议上发言，摄于2014年7月21日。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透布鲁塞尔7月25日(记者 Justyna Pawlak) - 当荷兰外长蒂莫曼斯(Frans Timmermans)向欧盟各国外长提及他对马航MH17被击落的悲伤和愤怒时，这一时刻成为了欧洲对俄立场的一个转折点。

MH17坠机事件298名遇难者中有194名荷兰人，当蒂莫曼斯说到他自己还认识其中一些人时，多名外长热泪盈眶。

蒂莫曼斯早些时候在联合国安理会上表示：“我至死都不能理解，允许救援人员开展工作竟然需要这么长时间，遇难者尸骸竟然为政治游戏所用。” 随后蒂莫曼斯连夜飞往布鲁塞尔，参加重要的欧盟会议。

这次会议之前，欧洲在对俄罗斯实施经济制裁方面一直落后于美国。美国要求对俄罗斯进行制裁以迫使其采取行动，平息持续八个月之久的乌克兰危机。

很多欧洲政府都不愿激怒俄罗斯这个重要的能源供应国。得罪俄罗斯、损害欧洲与俄罗斯的工业及商业关系，会对欧洲经济复苏产生影响，这种担忧也占到很大比重。

华府的大力游说，包括美国总统奥巴马警告称马航MH17坠机事件应该成为“欧洲的警钟”，都没能改变欧盟的想法。

但就像一个大家庭一样，欧盟成员国现在紧紧围绕在荷兰周围，将国家经济利益抛在一边，第一次采取行动对俄罗斯整体经济实施制裁。普京脑袋上的“紧箍咒”开始拧紧了。

MH17客机坠毁后，尸横遍野的惨象似乎说服一些曾反对制裁的人采取对俄罗斯更为果断的立场。

就在蒂莫曼斯发表讲话的几天内，欧盟高级外交官同意了针对俄罗斯的制裁草案，其中涉及俄罗斯对欧资金市场、国防及能源技术等方面的内容。

最终决定还需等待下周的更多讨论，但外交官周五表示，最初的一揽子制裁方案现在基本敲定。

一名欧盟外交官对路透表示：“可以说，我们正在朝这个方向发努力。”

直到周五的讨论举行前，荷兰总理吕特(Mark Rutte)与欧盟各国首脑均通过电话，且几乎天天都与奥巴马通话，与普京也有过6次对话。

吕特在荷兰海牙对国会表示：“作为一个由于这场悲剧而负有某种道义责任的国家，我们希望促成欧洲在这个问题上采取一致立场。”

荷兰与俄罗斯的商贸关系十分紧密，政治因素通常不会成为交易达成的干扰因素。但近日的一份民调显示，78%的荷兰人支持对俄罗斯实施经济制裁，即便这样会伤及荷兰自身经济。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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