分析：俄罗斯虎视眈眈 欧盟对东欧态度冷暖难辨

路透里加5月24日 （记者 Alastair Macdonald） - 上周在拉脱维亚首都里加会晤的欧盟领导人可能没注意到会场街对面破败的建筑，以及建筑楼顶上褪色的标语。

“你不孤单！”标语用俄语写就，仿佛在咆哮。

在欧盟东部伙伴关系峰会期间，欧盟领导人也反复向这六个前苏联加盟共和国念叨这句话。此次峰会上，六个国家获得了欧盟有关援助和贸易的承诺。

如果换个角度读这条格言式的标语，也许能从中领会出一种威胁意味：俄罗斯总统普京不愿任由前卫星国投入欧盟怀抱。

这是乌克兰危机爆发以来举行的首次欧盟东部伙伴关系峰会。透过此次峰会可以看出，许多欧盟成员国不愿对抗俄罗斯，这使得乌克兰以及格鲁吉亚和摩尔多瓦等伙伴国感到丝丝寒意。

这些国家希望得到有关欧盟成员国身份的明确承诺，但最终峰会声明无非是关于经济合作和民主的空洞词句，让他们感到失望。虽然约5000字的声明内容中“俄罗斯”只出现了一次，但却像幽灵萦绕不去。

18个月前，在立陶宛首都维尔纽斯举行的上次峰会上，乌克兰时任总统亚努科维奇拒绝签署一项与欧盟的协议，此后引发了一场东西方危机。乌克兰首都基辅此后爆发了大规模抗议活动，迫使亚努科维奇逃往俄罗斯。而俄罗斯在那之后迅速控制了乌克兰的克里米亚半岛，并支持亲俄武装分子在乌克兰东部的战事。

**内部分化**

2009年受邀组成欧盟“东部伙伴关系”的六个国家之间出现了明显分化。乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦正叩打欧盟大门，希望寻求庇护，躲避俄罗斯；亚美尼亚、阿塞拜疆和白俄罗斯的态度则模棱两可，而欧盟对这些国家也比较冷淡，尤其是在人权方面。

此外欧盟成员国之间的分歧也在加大。

一些来自东欧的成员国希望欧盟对俄罗斯采取更强硬的态度，并向东欧邻国打开大门。35岁的爱沙尼亚总理罗伊瓦斯（Taavi Roivas）称，一旦这些邻国满足了欧盟的治理标准，加入欧盟就不应再有障碍。

格鲁吉亚外长别茹阿什维利（Tamar Beruchashvili）向路透表示，“极具挑战性的安全环境”应使得这样的伙伴关系更为重要。

但欧洲西部国家纳税人对欧盟扩张的成本保持谨慎，尤其是对允许债台高筑的乌克兰加入保持戒心，还有些国家领导人希望缓和与普京政府的紧张关系。

法国总统奥朗德强调，需要与俄罗斯展开全球合作。

“我们不能将东部伙伴关系变成又一场与俄罗斯的冲突，”他说道，“我相信欧盟和俄罗斯能够开展放眼未来的讨论。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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