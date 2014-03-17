东欧情势：欧盟将对俄罗斯采取制裁措施

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
荷兰外长Frans Timmermans称，预期周一采取的制裁措施将“相对有限”，但可能会采取进一步的制裁，最早会在本周稍晚举行的欧盟峰会上决定。
德国外长史坦迈尔指责俄罗斯蓄意吞并克里米亚，称莫斯科没有接受解决此次危机的建议。
他对德国ZDF电视表示，“所以（周一）我们不得不澄清对吞并的态度。下一步还会有更多的制裁措施。”
他并称将支持逐步加强制裁，“这样可以随时退出”。
英国外交大臣夏伟林在声明中表示，欧盟周一必须采取措施，“向俄罗斯发出强烈的信号，这种对乌克兰主权和领土完整的挑战将带来经济和政治后果。”
路透看到的一份草案显示，欧盟外长会议周一将对克里米亚的“非法公投”表示谴责。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)