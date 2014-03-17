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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:54 BJT

东欧情势：欧盟将对俄罗斯采取制裁措施

荷兰外长Frans Timmermans称，预期周一采取的制裁措施将“相对有限”，但可能会采取进一步的制裁，最早会在本周稍晚举行的欧盟峰会上决定。

德国外长史坦迈尔指责俄罗斯蓄意吞并克里米亚，称莫斯科没有接受解决此次危机的建议。

他对德国ZDF电视表示，“所以（周一）我们不得不澄清对吞并的态度。下一步还会有更多的制裁措施。”

他并称将支持逐步加强制裁，“这样可以随时退出”。

英国外交大臣夏伟林在声明中表示，欧盟周一必须采取措施，“向俄罗斯发出强烈的信号，这种对乌克兰主权和领土完整的挑战将带来经济和政治后果。”

路透看到的一份草案显示，欧盟外长会议周一将对克里米亚的“非法公投”表示谴责。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)
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