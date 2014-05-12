《焦点》东乌克兰公投后欧盟将扩大对俄制裁范围

欧盟外交官表示，欧盟官员依据扩大后的制裁标准，准备了一份涉及能源业14名人士和两家克里米亚公司的名单，欧盟各国部长可能把这些个人和企业纳入周一的欧盟制裁名单之中。目前为止，这些人士和公司的身份还在保密中。

欧盟此前已因俄罗斯吞并克里米亚，对48名俄罗斯人和乌克兰人实施了资产冻结和签证禁令。但这将是欧盟首次把制裁目标指向公司。

欧盟对俄罗斯的制裁力度仍将远小于美国。

4月底，美国对七名与普京关系密切的俄罗斯人实施了资产冻结和签证禁令，并制裁了17家公司。受制裁的人士包括俄罗斯最大石油生产商--国有控股公司Rosneft 的掌门人谢琴(Igor Sechin)。

在制裁俄罗斯的力度问题上，欧盟28个成员国意见不一。欧盟极为依赖俄罗斯能源。

部分欧盟外交官表示，欧盟内部反对实施更严厉制裁的声音越来越大；欧盟曾威胁若俄进一步破坏乌克兰稳定，则将采取严厉的贸易制裁措施，但实际上欧盟并不情愿这么做。

部分欧盟国家担心，若对俄罗斯实施严厉的贸易制裁，有可能损害自身刚从金融危机中复苏的经济，并可能招致俄罗斯的报复。

欧盟官员愈发把乌克兰5月25日的总统大选视为下一个重要的测试，称如果俄罗斯试图破坏大选，则可能对其采取更严厉的制裁。