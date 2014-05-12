《焦点》东乌克兰公投后欧盟将扩大对俄制裁范围

《汇市简讯》澳元/美元忽视澳洲贸易数据，聚焦中国财新服务业PMI
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
欧盟外交官表示，欧盟官员依据扩大后的制裁标准，准备了一份涉及能源业14名人士和两家克里米亚公司的名单，欧盟各国部长可能把这些个人和企业纳入周一的欧盟制裁名单之中。目前为止，这些人士和公司的身份还在保密中。
欧盟此前已因俄罗斯吞并克里米亚，对48名俄罗斯人和乌克兰人实施了资产冻结和签证禁令。但这将是欧盟首次把制裁目标指向公司。
欧盟对俄罗斯的制裁力度仍将远小于美国。
4月底，美国对七名与普京关系密切的俄罗斯人实施了资产冻结和签证禁令，并制裁了17家公司。受制裁的人士包括俄罗斯最大石油生产商--国有控股公司Rosneft 的掌门人谢琴(Igor Sechin)。
在制裁俄罗斯的力度问题上，欧盟28个成员国意见不一。欧盟极为依赖俄罗斯能源。
部分欧盟外交官表示，欧盟内部反对实施更严厉制裁的声音越来越大；欧盟曾威胁若俄进一步破坏乌克兰稳定，则将采取严厉的贸易制裁措施，但实际上欧盟并不情愿这么做。
部分欧盟国家担心，若对俄罗斯实施严厉的贸易制裁，有可能损害自身刚从金融危机中复苏的经济，并可能招致俄罗斯的报复。
欧盟官员愈发把乌克兰5月25日的总统大选视为下一个重要的测试，称如果俄罗斯试图破坏大选，则可能对其采取更严厉的制裁。
“如果乌克兰5月25日无法成功举行大选，我们将准备对俄罗斯实施进一步的制裁，”德国总理梅克尔周六在与法国总统奥朗德举行的新闻发布会上称。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/许娜；审校 白云/徐文焰/王翔琼)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)