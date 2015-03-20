欧盟一致同意延长对俄制裁，直至乌克兰和平协议获完全履行

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔3月19日 （Adrian Croft/Elizabeth Pineau） - 欧盟国家领导人一致同意维持对俄罗斯的经济制裁，直至乌克兰和平协议完全履行为止，事实上将对俄制裁延长至今年年底。
布鲁塞尔欧盟峰会达成的这项妥协维持了欧盟在对俄制裁问题上的一致性。俄罗斯因涉入乌克兰冲突遭到西方的制裁。
欧盟内部就制裁俄罗斯问题歧见渐深，一些成员国只是勉强同意支持继续制裁俄罗斯。
是否现在就延长7月到期的对俄制裁，还是再等几个月以观察乌克兰停火能否维持之后再做决定，欧盟各国政府意见不一。
欧盟国家领导人支持由欧盟理事会主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk）、德国总理默克尔和法国总统奥朗德共同制定的一项妥协方案。默克尔和奥朗德亦参与主导了上月达成的明斯克协议。
图斯克在一个新闻发布会上称，欧盟国家领导人“同意将经济制裁措施将与明斯克协议的完全履行明确捆绑在一起，但要记住这里所能预见的只是2015年年底前的事”。
“欧盟国家领导人在必要时也准备作出进一步的决定，”他说道，明显暗示着欧盟或将采取更多制裁措施。
欧盟对俄罗斯金融、防务和能源行业的制裁措施将于7月到期，6月举行的下一次欧盟峰会将对是否延长制裁进行正式的法律意义上的决定。
但与乌克兰和平协议联系在一起，却实际上将经济制裁延长至今年底，因明斯克协议将年底设定为乌克兰完全收复边境地区的最后期限。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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