欧洲政经：欧盟周五料同意将对俄罗斯制裁延长六个月

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透布鲁塞尔12月15日 - 外交官员周二称，一旦意大利总理在布鲁塞尔峰会上与其他国家领导人进行过讨论后，欧盟周五料将同意将对俄罗斯的经济制裁延长六个月。
上周以来意大利总理伦齐(Matteo Renzi)一直寻求提起制裁的问题。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四将主持为期两天的峰会，他在邀请函中表示，已要求欧盟使节周五通过制裁决定。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选