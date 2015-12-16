欧洲政经：欧盟周五料同意将对俄罗斯制裁延长六个月

路透布鲁塞尔12月15日 - 外交官员周二称，一旦意大利总理在布鲁塞尔峰会上与其他国家领导人进行过讨论后，欧盟周五料将同意将对俄罗斯的经济制裁延长六个月。

上周以来意大利总理伦齐(Matteo Renzi)一直寻求提起制裁的问题。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四将主持为期两天的峰会，他在邀请函中表示，已要求欧盟使节周五通过制裁决定。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)