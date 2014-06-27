乌克兰与欧盟签署贸易协议 俄罗斯发出威胁

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
(本文由路透中文网编译提供) 乌克兰周五与欧盟签署了一项自由贸易和政治合作协议，随即招致俄罗斯的威胁。
格鲁吉亚和摩尔多瓦也签署了类似协议，进一步向欧盟靠拢。
乌克兰总统波罗申科在布鲁塞尔的签字仪式上对欧盟领导人表示：“在过去几个月中，乌克兰为了实现欧洲梦付出了极大代价。”
俄罗斯对此立即表示，此事会引发“严重后果”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------