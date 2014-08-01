东欧情势：欧盟采取迄今最严厉对俄制裁措施，目标包括其五大银行

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
**双刃剑**
制裁范围内的俄罗斯银行在欧洲的分支得到豁免，不过他们不得为母公司筹资。
对高科技能源设备的禁令仅针对石油工业，不包括天然气。不过受制裁银行中包括Gazprombank，该行36%的股份为俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 持有。
对国防装备销售的限制仅针对未来的订单。这意味着法国可以继续交付一艘已经卖给俄罗斯的海军直升机航空母舰。
分析师称欧盟也将遭殃。
俄罗斯是全球最大的天然气出口国和第二大石油出口国，预算收入约半数依赖能源。但欧盟约三分之一的能源进口也依赖俄罗斯。
在国际石油市场，从俄罗斯进口的原油可以很容易被取代，但通过管道输送的俄罗斯天然气却没有那么灵活。
迄今为止，俄罗斯已通过禁止进口部分食品，对西方的制裁进行报复。
俄罗斯新闻社(RIA)援引一监督机构报导称，下周俄罗斯可能限制从希腊进口水果。希腊是欧盟经济最薄弱的国家。国际文传电讯社称，俄罗斯还可能暂停从美国进口禽类。
欧盟制裁将在三个月后复议，评估是否达到迫使俄罗斯总统普京让危机“降级”的效果。
欧盟官员表示，根据俄罗斯的反应，制裁可以随时取消或加强。复议时还将察看制裁是否产生未预料到的影响。(完) (编译 石冠兰/王丽鑫； 审校 张涛/郑茵)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5