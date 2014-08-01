东欧情势：欧盟采取迄今最严厉对俄制裁措施，目标包括其五大银行

**双刃剑**

制裁范围内的俄罗斯银行在欧洲的分支得到豁免，不过他们不得为母公司筹资。

对高科技能源设备的禁令仅针对石油工业，不包括天然气。不过受制裁银行中包括Gazprombank，该行36%的股份为俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 持有。

对国防装备销售的限制仅针对未来的订单。这意味着法国可以继续交付一艘已经卖给俄罗斯的海军直升机航空母舰。

分析师称欧盟也将遭殃。

俄罗斯是全球最大的天然气出口国和第二大石油出口国，预算收入约半数依赖能源。但欧盟约三分之一的能源进口也依赖俄罗斯。

在国际石油市场，从俄罗斯进口的原油可以很容易被取代，但通过管道输送的俄罗斯天然气却没有那么灵活。

迄今为止，俄罗斯已通过禁止进口部分食品，对西方的制裁进行报复。

俄罗斯新闻社(RIA)援引一监督机构报导称，下周俄罗斯可能限制从希腊进口水果。希腊是欧盟经济最薄弱的国家。国际文传电讯社称，俄罗斯还可能暂停从美国进口禽类。

欧盟制裁将在三个月后复议，评估是否达到迫使俄罗斯总统普京让危机“降级”的效果。