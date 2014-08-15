更新版 1-东欧情势：俄乌及欧盟首脑将就天然气供应及贸易争端举行会谈

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟周四称，俄罗斯、乌克兰和欧盟首脑已同意举行会谈，商讨天然气争端和欧盟-乌克兰自由贸易协议；与此同时努力稳定乌克兰安全形势。
一名欧盟执委会消息人士称，俄罗斯总统普京、乌克兰总统波罗申科和欧盟(EU)执委会主席巴罗索料面对面进行会谈，不过时间地点尚不清楚。
有关争端的商讨上升到总统层面，似乎为缓和乌克兰局势带来了希望。乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系一落千丈。
欧盟执委会在一份声明中称，巴罗索周四与普京通话，就缓解乌克兰危机的方式进行了讨论。
“俄罗斯总统、乌克兰总统和欧盟执委会主席同意举行磋商，讨论执行(欧盟-乌克兰)联合协议(Association Agreement)相关问题，以及天然气供应事宜；与此同时努力稳定政治和安全局势。”
“上述讨论达成的具体协议，将通过适当的外交途径进一步讨论，”欧盟执委会称。
截至目前，乌克兰的天然气供应中断尚未影响欧盟消费者，不过俄罗斯向欧盟输送的天然气有一半要途径乌克兰。欧盟约三分之一的能源依赖从俄罗斯进口。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。