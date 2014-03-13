欧盟就制裁俄罗斯达成共识 奥巴马会见乌新总理

路透布鲁塞尔/乌克兰辛菲罗波尔3月12日（记者 Martin Santa/Aleksandar Vasovic） -欧盟周三就其冷战后首次制裁俄罗斯的框架达成共识。欧盟对乌克兰危机作出的反应超过很多人预期，也意味着欧盟与美国团结一致，致力于让俄罗斯为占据克里米亚付出代价。

美国总统奥巴马警告称，若俄罗斯不改变对乌克兰的政策，可能面临来自西方国家的制裁。在与乌克兰新总理在华盛顿会晤时，奥巴马表示会与“乌克兰站在一起”。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在白宫与奥巴马会晤时表示：“我们绝不会投降。”

亚采纽克针对普京对媒体表示：“普京先生，请推倒这堵墙，这堵充满恐吓与军事侵略的墙。”他所指的是1987年美国时任总统里根发表的有关推倒柏林墙的演讲。

但奥巴马和亚采纽克提供了一个潜在的外交解决出路，这可能会让俄罗斯在克里米亚问题上获得更大的发言权。克里米亚将在周日举行是否并入俄罗斯的全民公投。

亚采纽克在华盛顿的一场论坛上表示，乌克兰临时政府准备与俄罗斯举行对话与谈判，消除俄罗斯对克里米亚俄罗斯人权利受损的关切。

当被问及政治解决方案的内容时，亚采纽克表示：“如果是关于克里米亚，乌克兰政府愿意就如何增加克里米亚的权利进行全国性对话，先从税收开始，再到语言等其他问题。”

欧盟将对其认定危害乌克兰领土完整的人和企业实施旅行禁令，并冻结其资产。受制裁人员和企业名单尚未确定。路透看到了这份制裁文件。

德国总理默克尔表示，若外交努力无法取得进展，周一将对俄罗斯进行制裁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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