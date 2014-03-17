东欧情势：欧盟制裁乌克兰和俄罗斯21名官员，包括禁止入境和冻结资产

路透布鲁塞尔3月17日 - 立陶宛外交部长周一表示，欧盟成员国外交部长同意对乌克兰和俄罗斯的21名官员实施制裁，包括禁止入境和冻结资产等措施。

在持续大约三个小时的会议上，欧盟成员国的28名外交部长对制裁名单很快达成一致，这些官员因为在俄罗斯攫取克里米亚以及周日公投中扮演的角色受到制裁。

“(外交委员会)刚刚就制裁达成一致，包括对乌克兰和俄罗斯21名官员实施禁止入境和冻结资产，”立陶宛外长Linan Linkevicius在Twitter上写道。

他还表示，未来几天会公布更多措施，届时欧盟领导人将齐聚布鲁塞尔举行峰会。制裁名单预计会扩大至更多接近普京的高官。(完)