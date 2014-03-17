东欧情势：欧盟制裁乌克兰和俄罗斯21名官员，包括禁止入境和冻结资产

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透布鲁塞尔3月17日 - 立陶宛外交部长周一表示，欧盟成员国外交部长同意对乌克兰和俄罗斯的21名官员实施制裁，包括禁止入境和冻结资产等措施。
在持续大约三个小时的会议上，欧盟成员国的28名外交部长对制裁名单很快达成一致，这些官员因为在俄罗斯攫取克里米亚以及周日公投中扮演的角色受到制裁。
“(外交委员会)刚刚就制裁达成一致，包括对乌克兰和俄罗斯21名官员实施禁止入境和冻结资产，”立陶宛外长Linan Linkevicius在Twitter上写道。
他还表示，未来几天会公布更多措施，届时欧盟领导人将齐聚布鲁塞尔举行峰会。制裁名单预计会扩大至更多接近普京的高官。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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