欧盟高官称俄罗斯不稳定不符合任何人的利益

路透北京5月6日 - 欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）周三称，俄罗斯不稳定、被孤立不符合任何人的利益，对俄罗斯实施制裁是因为有关乌克兰冲突的停火协议没有被完全执行。

俄罗斯外长拉夫罗夫周二指责“欧盟某人”在试图确保乌克兰东部不会实现停火。

莫盖里尼在访问北京期间在北京大学对学生们发表演讲时称，虽然她并不认为俄罗斯是不稳定的“参与者”，但破坏乌克兰领土完整和主权是一个普遍关注的问题。

“像中国一样，我们欧洲的要务是停止乌克兰东部的暴力活动，作为欧洲人，我们的努力全都聚焦在完全执行明斯克协议上，我们在坚决地为此努力，”她说道。

“与此同时，欧盟也对俄罗斯实施了制裁政策，但我在所有演讲中都一再强调，制裁政策本身并不是目的，而是一项工具。只要明斯克协议没有得到完全执行，我们就会继续这么做。”

莫盖里尼并称，在其他很多领域，比如伊朗核谈上，俄罗斯常常扮演具有建设性的伙伴。

“不稳定、被孤立的俄罗斯不符合欧盟的利益，也肯定不符合俄罗斯人民的利益，我相信也不符合俄罗斯领导层的利益，但这要由他们决定，”她补充称。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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