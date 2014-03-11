美国增派军力参与黑海演习 应对乌克兰局势

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华沙3月11日 - 美国将表明其保护毗邻俄罗斯的北约盟国的决心，为在该地区的联合军事演习作好准备。
美国海军导弹驱逐舰“特拉克斯顿”号（USS Truxton）将与罗马尼亚和保加利亚军舰一起参与黑海演习。
而美国战斗机将抵达波兰中部的拉斯科空军基地，准备参加联合演习。
美国强调称这两项训练演习都是在乌克兰危机爆发前就计划好的，但演习亦表明其支持北约盟国的姿态。
此次演习表明，目前为止，在国际社会应对俄罗斯干预乌克兰的努力中，美国仍发挥带头作用，而欧盟因需成员国间达成共识方可行动，因此表现得不那么果断。
波兰官员称，为应对俄罗斯出兵克里米亚的局面，此次空军演习的规模比原定计划扩大了。
波兰国防部长塞莫尼亚克（Tomasz Siemoniak）称，此次空军演习原本计划的规模较小，仅运输机参与。
但他称，在俄罗斯军事干预克里米亚后，波兰要求美国国防部派遣战斗机。本周至少12架F-16战斗机、300名军人将抵达波兰。
塞莫尼亚克说：“这是我们提出的请求。我们非常感谢（美方）迅速、有力的反应。”
此外在乌克兰危机爆发后，美国向立陶宛增派军机，参加北约在巴尔干国家上空的常规空中巡逻。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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