美国增派军力参与黑海演习 应对乌克兰局势

路透华沙3月11日 - 美国将表明其保护毗邻俄罗斯的北约盟国的决心，为在该地区的联合军事演习作好准备。

美国海军导弹驱逐舰“特拉克斯顿”号（USS Truxton）将与罗马尼亚和保加利亚军舰一起参与黑海演习。

而美国战斗机将抵达波兰中部的拉斯科空军基地，准备参加联合演习。

美国强调称这两项训练演习都是在乌克兰危机爆发前就计划好的，但演习亦表明其支持北约盟国的姿态。

此次演习表明，目前为止，在国际社会应对俄罗斯干预乌克兰的努力中，美国仍发挥带头作用，而欧盟因需成员国间达成共识方可行动，因此表现得不那么果断。

波兰官员称，为应对俄罗斯出兵克里米亚的局面，此次空军演习的规模比原定计划扩大了。

波兰国防部长塞莫尼亚克（Tomasz Siemoniak）称，此次空军演习原本计划的规模较小，仅运输机参与。

但他称，在俄罗斯军事干预克里米亚后，波兰要求美国国防部派遣战斗机。本周至少12架F-16战斗机、300名军人将抵达波兰。

塞莫尼亚克说：“这是我们提出的请求。我们非常感谢（美方）迅速、有力的反应。”

此外在乌克兰危机爆发后，美国向立陶宛增派军机，参加北约在巴尔干国家上空的常规空中巡逻。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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