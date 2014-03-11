美国黑海军事演习因糟糕天气推迟

路透索非亚3月11日 -保加利亚国防部周二发布声明称，糟糕天气导致美国与保加利亚和罗马尼亚在黑海的联合军事演习被推迟一天。

美国一艘驱逐舰原定与罗马尼亚和保加利亚战舰在黑海举行联合军演。

美国强调，这两个联合军演都是在乌克兰危机出现之前早就定好的，但军演也传递出美国对北约成员国的支持信号。北约成员国担心，若俄罗斯准备干涉乌克兰，他们会成为下一个目标。（完）