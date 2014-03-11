美国黑海军事演习因糟糕天气推迟

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透索非亚3月11日 -保加利亚国防部周二发布声明称，糟糕天气导致美国与保加利亚和罗马尼亚在黑海的联合军事演习被推迟一天。
美国一艘驱逐舰原定与罗马尼亚和保加利亚战舰在黑海举行联合军演。
美国战机还计划在波兰参加联合军事演习，波兰总统预计将视察联合军演。
美国强调，这两个联合军演都是在乌克兰危机出现之前早就定好的，但军演也传递出美国对北约成员国的支持信号。北约成员国担心，若俄罗斯准备干涉乌克兰，他们会成为下一个目标。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。