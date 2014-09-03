美国及盟国将于9月在乌克兰西部举行军演

路透华盛顿9月2日(记者 Peter Apps) - 随着乌克兰军队和俄罗斯支持的反叛势力在乌东部地区战斗的升级，美国及其盟国的一千多名士兵则在乌西部边境为本月的联合军演做着准备。

此次名为“快速三叉戟”(Rapid Trident)的军演定于9月16-26日举行。开展此次军演被视为北约国家践行支持乌克兰承诺的一个象征。

本次年度军演原定7月举行，但早期计划因乌克兰东部危机爆发而被搁置，军演由此被推迟。

演习地点位于乌克兰与波兰边境附近的Yavoriv训练营。

美国海军上尉、美军欧洲司令部发言人葛瑞格?希克斯(Greg Hicks)周二表示：“目前，我们依然计划举行演习。”

除空军演习外，美国正在向波兰以及波罗的海国家爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国运输坦克及六百人部队，为10月的另一场联合演习做准备。

“快速三叉戟”军演将是乌克兰危机爆发以来美国等国进行的首个重大军事部署。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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