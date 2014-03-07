海外乌克兰人为乌克兰局势捏把汗 认为普京不可信

2014年3月4日在伦敦街头抗议俄罗斯军事干预乌克兰的海外乌克兰人。 REUTERS/Olivia Harris

路透伦敦/纽约3月6日(记者 Alexander Winning/Victoria Cavaliere) -随着乌克兰国内局势的动荡发展，很多移居国外的乌克兰人心有余而力不足，但他们也在略显孤独的抗议中大声疾呼，想知道俄罗斯总统普京还能有什么新花招。

俄罗斯对克里米亚的实际占领，以及为保护克里米亚和乌克兰的俄语族裔而进一步军事干预的威胁，都让俄罗斯与乌克兰陷入了自1991年乌克兰独立以来的最深危机。

普京曾表示，军事干预是下下策，但对于本周在伦敦首相办公室附近抗议的Irina Dorosh来说，普京的话基本不可信。

Dorosh说：“最紧要的问题是克里米亚面临的战争威胁。”Dorosh在英国已生活了13年，她每天把孩子送到学校后就前往唐宁街首相官邸抗议。

35岁的Dorosh说：“普京很狡猾，你不能相信他说的话。这或许是暴风雨来临之前的平静。”她的肩膀上披着乌克兰国旗。

上月在乌克兰总统亚努科维奇被抗议者推翻后，这场危机达到紧要关头。俄罗斯称推翻亚努科维奇的统治是一场政变，支持俄罗斯的势力控制了克里米亚。克里米亚是乌克兰主要的俄罗斯人聚居地区，俄罗斯黑海舰队的总部也在这里。

普京表示将保留保护在乌克兰生活的俄罗斯公民的所有可能选项。乌克兰和西方国家均驳斥了这一说法，美国周三表示，并无可信报道称俄罗斯公民在乌克兰受到威胁。

**把手拿开**

在纽约东村(East Village)的第二大道(SecondAvenue)上，乌克兰人开办的商业机构和餐馆展示了手工做的海报和条幅，上写“普京，把你的手从乌克兰拿开！”

乌克兰餐厅Veselka的服务生YarkoDobriansky说：“任何对自己说普京没有建立帝国企图的人都是在自欺欺人。”

46岁的钢琴教师Janna Deikan希望欧美能对俄罗斯作出强有力的回应。她在1990年离开乌克兰。

“我觉得俄罗斯非常有野心。乌克兰是一个独立的国家，乌克兰人民有发言权。亚努科维奇这个独裁者投奔俄罗斯。如果人人都能帮助乌克兰，比如欧洲、美国，我觉得乌克兰会没事的。”

68岁的Peter Polnyj在纽约布鲁克林运营着一个乌克兰裔美国老兵团体。

他说：“我在美国呆了近64年，我的父母都出生在乌克兰，离基辅都不远。我的母亲很担心那边的局势。她依然有亲戚在基辅，在乌克兰。我觉得基本上危机根本的起源在于：普京想要接管乌克兰，希望回到苏联那个帝国时代。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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