法国外长称最快或本周制裁俄罗斯（更新版）

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎3月11日 -法国外交部长法比尤斯周二表示，如果俄罗斯没有对平息乌克兰危机的提议做出正面回应，则可能最快本周就对俄罗斯进行制裁。
法比尤斯在接受FranceInter电台采访时称，克里米亚地区定于3月16日进行是否加入俄罗斯的公投是违法的，俄罗斯将克里米亚地区并入的行为也是不合法的。
“我们不能接受非法的事，且此事还会带来非常严峻的后果。”
法比尤斯说，唯一的合法投票是5月25日的乌克兰总统选举。
法比尤斯称，美国国务卿克里已向莫斯科发出提议，旨在平息事态。
“如果他们做出正面回应，克里会前往莫斯科，如果是那样，不会对俄罗斯立即实施制裁。如果他们不作出回应或做出负面回应，那么我们最早在本周对俄罗斯进行一系列制裁。”
法比尤斯表示，制裁措施可能包括冻结俄罗斯或乌克兰个人的资产，以及与旅行签证相关的措施。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。