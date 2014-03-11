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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 18:22 BJT

更新版 1-乌克兰情势：法国外长称最快或本周制裁俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供，新增细节)

路透巴黎3月11日 - 法国外交部长法比尤斯周二表示，如果俄罗斯没有对平息乌克兰危机的提议做出正面回应，则可能最快本周就对俄罗斯进行制裁。

法比尤斯在接受France Inter电台采访时称，克里米亚地区定于3月16日进行是否加入俄罗斯的公投是违法的，俄罗斯将克里米亚地区并入的行为也是不合法的。

“我们不能接受非法的事，且此事还会带来非常严峻的后果。”

法比尤斯说，唯一的合法投票是5月25日的乌克兰总统选举。

法比尤斯称，美国国务卿克里已向莫斯科发出提议，旨在平息事态。

“如果他们做出正面回应，克里会前往莫斯科，如果是那样，不会对俄罗斯立即实施制裁。如果他们不作出回应或做出负面回应，那么我们最早在本周对俄罗斯进行一系列制裁。”

法比尤斯表示，制裁措施可能包括冻结俄罗斯或乌克兰个人的资产，以及与旅行签证相关的措施。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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