乌克兰称300名分离主义分子在与政府军的战斗中死亡

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透基辅6月20日 - 乌克兰政府军与亲俄分离主义力量在东部连续第二天发生激战。乌克兰政府军称，在第一天的战斗中，大约有300名分离主义分子死亡。
至于亲俄分离主义力量的伤亡情况，无法得到独立证实，但据亲俄分离主义力量的一位指挥官周四称，他们遭到有重武器支持的政府军的猛攻，“损失惨重”。
乌克兰政府军称，在周四的战斗中，政府军有七人丧生。周五的战斗发生在距俄罗斯边境100公里左右的地区。
乌克兰政府军称，由于亲俄分离主义力量拒绝按照总统波罗申科提出的和平方案放下武器，双方周四凌晨在东部的Krasny Liman交战。
乌克兰“反恐行动”发言人Vladyslav Seleznyov称，在对Yampil村和Zakitne村进行的军事行动中，大约有300名分离主义分子死亡。
“有七名乌克兰军人丧生，30人受伤。军事行动仍在继续，”Seleznyov说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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