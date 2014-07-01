乌政府军对反叛武装发起攻击--军方发言人

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透基辅7月1日 - 一名军方发言人称，乌克兰政府军周二向东部地区的分离主义分子发起空袭和炮弹袭击。此前，乌克兰总统波罗申科宣布不会延长停火时限。
波罗申科在早间声明中称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的土地”。
国际文传通讯社援引乌克兰军方发言人Oleksiy Dmytrashkovsky的说法称：“总统讲话后，反恐行动就已经开始。我们向恐怖分子的战略据点和他们聚集的地方开炮并发起了空袭。”
Dmytrashkovsky表示，反叛武装向一架SU-25攻击机开火，虽然受损，但该机设法安全降落在其空军基地。他否认了反叛武装关于一架军方直升机被击落的说法。
他表示，反叛武装在过去24小时对乌克兰各检查点的袭击造成一名乌克兰军人死亡，17人受伤。
乌克兰国防部证实，乌克兰军队对反叛武装发起了陆空打击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。