乌政府军对反叛武装发起攻击--军方发言人

路透基辅7月1日 - 一名军方发言人称，乌克兰政府军周二向东部地区的分离主义分子发起空袭和炮弹袭击。此前，乌克兰总统波罗申科宣布不会延长停火时限。

波罗申科在早间声明中称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的土地”。

国际文传通讯社援引乌克兰军方发言人Oleksiy Dmytrashkovsky的说法称：“总统讲话后，反恐行动就已经开始。我们向恐怖分子的战略据点和他们聚集的地方开炮并发起了空袭。”

Dmytrashkovsky表示，反叛武装向一架SU-25攻击机开火，虽然受损，但该机设法安全降落在其空军基地。他否认了反叛武装关于一架军方直升机被击落的说法。

他表示，反叛武装在过去24小时对乌克兰各检查点的袭击造成一名乌克兰军人死亡，17人受伤。

乌克兰国防部证实，乌克兰军队对反叛武装发起了陆空打击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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