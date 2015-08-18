乌克兰东部昨夜发生交火 造成士兵和平民丧生

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透基辅8月17日（记者Richard Balmforth） - 据乌克兰军方及分裂势力消息人士周一称，夜间乌克兰政府军与俄罗斯支持的分裂势力在乌克兰东部交战，造成至少两名乌军士兵和数名平民死亡。
双方在马里乌波尔港(Mariupol)附近及反叛力量控制的戈尔洛夫卡(Horlivka)附近交火，令脆弱的停火协议愈发蒙阴。乌克兰将于下周举行独立日纪念活动。
乌克兰政府抨击分裂分子在马里乌波尔市郊炮击平民。俄罗斯外长拉夫罗夫则将此次暴力冲突归咎于乌当局，他未透露详情，但称怀疑乌克兰当局正准备发起新一轮攻势。
乌克兰总统波罗申科同时指责俄总统普京，称普京试图通过克里米亚之行激化乌东部紧张局势。
克里姆林宫则表示，普京为期三天的克里米亚之行，是为开会探讨如何发展克里米亚并促进其旅游业。
乌克兰军方发言人Andriy Lysenko称，叛军使用射程15-16公里的榴弹炮攻击马里乌波尔北部的Sartana。
“敌军并未炮轰乌军阵地，而是平民所在的城镇，”他在简报中称，“敌军现在采取的是开火后快速撤退的策略。他们下次会得到快速回应。Sartana发生的事件是对我军的挑战。”
他称，过去24小时中，叛军攻击导致两名乌军士兵死亡，七名士兵受伤。
当地警方称Sartana至少一名男子和一名年轻女子丧生。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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