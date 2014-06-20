乌克兰称300名分离主义分子在与政府军的战斗中死亡

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月20日 - 乌克兰政府军与亲俄分离主义力量在东部连续第二天发生激战。乌克兰政府军称，在第一天的战斗中，大约有300名分离主义分子死亡。
至于亲俄分离主义力量的伤亡情况，无法得到独立证实，但据亲俄分离主义力量的一位指挥官周四称，他们遭到有重武器支持的政府军的猛攻，“损失惨重”。
乌克兰政府军称，在周四的战斗中，政府军有七人丧生。周五的战斗发生在距俄罗斯边境100公里左右的地区。
乌克兰政府军称，由于亲俄分离主义力量拒绝按照总统波罗申科提出的和平方案放下武器，双方周四凌晨在东部的Krasny Liman交战。
乌克兰“反恐行动”发言人Vladyslav Seleznyov称，在对Yampil村和Zakitne村进行的军事行动中，大约有300名分离主义分子死亡。
“有七名乌克兰军人丧生，30人受伤。军事行动仍在继续，”Seleznyov说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编