克里称俄罗斯须立即呼吁乌分裂主义者放下武器

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透巴黎6月26日 - 美国国务卿克里周四与法国外长会面后称，俄罗斯应在“接下来几小时内”呼吁乌克兰分裂主义力量放下武器。
“我们一致认为，俄罗斯应在接下来几小时内确确实实地证明，他们正采取行动，协助解除分裂主义力量的武装，鼓励他们（分裂主义者）解除武装，呼吁他们放下武器并开始加入合法进程，这至关重要。”克里在巴黎对记者称。
他还称，欧盟领导人在周四开始的峰会上，将商讨可能对俄罗斯采取的制裁措施。
“我们一致认为他们（俄罗斯）需做好准备。但我们并不希望非得进入制裁模式，我们希望看到美国、欧洲、俄罗斯及乌克兰之间合作。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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