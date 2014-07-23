（修正）法国不惧英美 将向俄罗斯交付航母

（删去第二段重复词）

路透巴黎/圣纳泽尔7月22日（记者 Yann Le Guernigou/Guillaume Frouin） - 法国总统奥朗德证实计划向俄罗斯交付一艘直升机航母，这一挑衅盟友英国和美国的举动令他在国内广受赞誉。

奥朗德周一晚在欧盟召开会议商讨就马航客机坠毁事件制裁俄罗斯事宜前夕发表讲话称，第一艘“西北风”（Mistral）军舰将在10月按计划交付，第二艘将视俄罗斯的态度再做决定。

这是法国就履行相关协议迄今发出的最明确信号。而就在几小时前，英国首相卡梅伦称，法国交付此类订单的事在英国是“不可想象的”。

美国也曾表示反对这项交易。法国因相关交易，被批评将其自身利益置于西方在乌克兰问题上的团结之上。

“奥朗德没有让步。尽管他被要求不要这么做，但他还是计划交付首艘（军舰），”法国社会党领袖Jean-Christophe Cambadelis周二对i>Tele电视台称。

“这是伪君子引导的一个虚假辩论……当你看到有多少（俄罗斯）寡头在伦敦寻求避难，就知道卡梅伦应当先清理一下自家后院。”

法俄价值12亿欧元的两艘军舰合约是法国时任总统萨科齐在2011年签署的，为法国首个向俄罗斯供应军用设备的合约。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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