东欧情势：欧盟周四举行峰会，可能对制裁俄罗斯进行表决--法国外长

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透巴黎3月5日 - 法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。
法比约斯对法国BFM电视台称，制裁范围可能包括签证限制、及针对个人资产和与俄罗斯之间的经济合作磋商等采取举措。
“让我们开始启动对话的途径，但明天还有欧盟峰会，如果局势没有降级,可能会针对制裁进行表决。我希望俄罗斯今天告诉我们，与联络小组有进行对话的可能性，”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选