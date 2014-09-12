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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:05 BJT

东欧情势：欧盟将准备中短期战略，防范俄罗斯切断天然气供应

路透慕尼黑9月11日 - 欧盟即将卸任的能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)称，欧盟下周将研究防范俄罗斯切断天然气供应风险，将考虑今冬以及更长时间的情况。

厄廷格强调，欧盟需要有所准备，以防俄罗斯总统普京把天然气作为政治武器。

“我们需要为10月1日至4月1日期间准备短期战略，”他在一场德国能源视频会议上称。“而且我们需要(为未来三到五年)准备中期战略。”

在此之前，波兰周三称俄罗斯天然气供应减少，出口企业Gazprom 称减少幅度在正常范围内，但有人认为这显示随着欧盟威胁进一步制裁，俄罗斯也在采取行动。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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