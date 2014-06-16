更新版 1-欧洲政经：俄乌天然气谈判破裂，周一0600GMT是还款最后期限

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路透基辅/莫斯科6月15日 - 乌克兰与俄罗斯解决天然气定价纠纷的谈判未达成一致，周一0600GMT最后期限过后，乌克兰将面临俄罗斯切断天然气供应的风险。

在持续至凌晨的谈判结束后，俄罗斯天然气公司Gazprom 表示，不会推迟乌克兰偿还天然气债务的最后期限，这令经由乌克兰向欧盟供应的天然气有中断的风险。

谈判破裂可能会加剧过去几天基辅和莫斯科之间已然升温的政治紧张气氛，因为乌克兰政府军在该国东部与亲俄分裂分子激烈交火。

最新一轮的谈判在当地时间凌晨1:30(2230GMT)左右结束，尽管欧盟能源委员会尝试做出最后的努力让双方达成妥协。

俄罗斯称，乌克兰欠下的天然气债务总额超过40亿美元，要求0600 GMT之前偿还大约一半。

“俄方希望乌克兰在6月16日上午10点(0600GMT)前偿还19.51亿美元天然气欠款,”Gazprom发言人Sergei Kupriyanov表示。

“如果未偿还欠款，天然气供应将如先前宣布的那样，转为预付费系统。”

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)在基辅对记者表示，协商期间他提出一项折衷方案，但俄罗斯予以拒绝。

西方国家借助此次谈判，衡量俄罗斯总统普京是否愿意在俄乌政治危机中作出让步。这场危机导致俄罗斯与西方国家的关系降至冷战结束以来的低点。

但上周乌俄关系进一步恶化。乌克兰指责俄罗斯向分裂份子提供坦克，抗议者攻击俄罗斯驻基辅大使馆，此外叛军击落一架军机，机上49人全部丧命。

乌俄两国的紧张局势高涨，此前亲俄派乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被驱逐下台、亲西方领导人掌权，随后俄罗斯吞并克里米亚。

**价格缺口**

乌克兰希望每1,000立方米天然气支付268.5美元，这是亚努科维奇在任时俄国提出的价格；但上周乌克兰作出让步，称将同意在过渡时期支付326美元的价格，直到达成具有持久效力的协议。

俄罗斯要价485美元，但提出会取消出口关税。此举将使价格降至385美元，大致相当于俄罗斯的欧洲客户所支付的平均价格。

俄罗斯在最新谈判中拒绝降价。这次协商是在乌克兰政府总部进行，周六曾在基辅的一家酒店展开一轮磋商。

“这样的价格乌克兰没法接受，也不会支付，”乌克兰国家天然气公司Naftogaz的主管Andriy Kobolev说。

厄廷格提议乌克兰方面立即支付10亿美元，然后按月向Gazprom偿还，价格则按照每千立方米冬季385美元，夏季300美元左右执行。

“Gazprom不同意这个计划，也就是我的计划，”他说。

参与最近几次谈判的乌克兰总理已经通知能源部门和地方政府，开始为天然气断供做好准备，能源部长Yuri Prodan称Gazprom已明确表示，的确有可能中断供应。

记者还问到最后期限过去后会出现什么情况，Prodan回答说：“你知道的，俄罗斯方面宣布，如果不预先付款，天然气供应就会受到限制。”

当问及乌克兰方面是否会在截止日期前再安排一次会谈时，他表示，目前没有任何计划，但乌方已做好准备，一有可能就将举行更多谈判。

欧盟约三分之一的天然气需求依靠俄罗斯供应，其中约有一半需经由通过乌克兰的管线输送。2009年爆发的上一次“天然气之争”，让欧盟面临供应中断的严峻局面。

天然气供应中断的影响一开始不会太明显，因为目前正值夏季，且乌克兰和欧盟有足够的天然气储备，但如果冬季供应中断，他们就会着急了。(完)