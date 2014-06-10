更新版 1-欧洲政经：乌俄今晚或明早将继续天然气谈判，定价机制是障碍

(新增引语和细节)

* 谈判可能在周二晚间9点或周三上午9点继续

* 乌克兰称俄罗斯已经改变立场

* 俄方称提出了建设性的提议

路透布鲁塞尔6月10日 - 欧盟执委会、俄罗斯和乌克兰三方长达八小时的谈判在周二凌晨结束，但天然气定价方面的纠纷仍未解决。这增加了供应中断的风险。

由于乌克兰未支付天然气费，俄罗斯扬言最早周二要切断对乌克兰的供应，这可能会对欧洲的天然气供应也产生连锁反应。

乌克兰能源部长Yuri Prodan表示，谈判的症结在于俄罗斯提议的定价机制，该机制将降低天然气费与出口税挂钩。这次谈判由欧盟执委会作为中间人安排。

“很无奈，俄罗斯对于定价机制的立场已经改变，”他通过翻译对记者表示。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)则表示，他提出了一个“很具有建设性的方案，并认为所有利害关系人都可以也应当接受。”

他说这个方案除了涉及4月和5月的部分欠费支付之外，还包括如何在6月10日之前付清去年11月和12月的欠费。