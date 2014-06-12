普京指责乌克兰将天然气谈判逼进“死胡同”

路透布鲁塞尔/俄罗斯NOVO-OGARYOVO 6月11日（记者 Barbara Lewis/Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周三称，乌克兰拒绝通过降低关税来解决天然气价格争端，导致天然气谈判陷入“死胡同”。这将危及乌克兰以及其他欧洲国家的天然气供应。

乌克兰要求修改合约、降低俄罗斯天然气供应价；而俄方表示，将天然气价格降低大约五分之一至每千立方米385美元，已经是他们的最终让步。俄乌本轮谈判无果而终。

在下周一前，双方可能通过电话进一步谈判。俄罗斯威胁称会从下周一开始暂停天然气供应。

天然气争端属于俄罗斯与乌克兰对峙僵局的一部分。两国在天然气价格方面多年来一直争论不休，俄罗斯曾因此在2006年和2009年切断对乌克兰的天然气供应。

普京在莫斯科郊外召开政府内阁会议时称，俄罗斯提出通过取消出口关税，给出每千立方米100美元的折扣。这样乌克兰向俄罗斯支付的天然气价格将与其他欧洲国家大致相当。

“我们的乌克兰朋友认为这样的降价幅度还是太少，他们想要更多，尽管不清楚出于什么理由，”普京说。“如果是这种情况，那么这个问题看起来正在被推进死胡同。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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