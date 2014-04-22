美国敦促俄罗斯执行日内瓦协议 威胁扩大对俄制裁

路透华盛顿4月21日(记者 Doina Chiacu/Patricia Zengerle) -美国政府周一表示，如果俄罗斯不采取行动实施上周在日内瓦达成的协议，以缓和乌克兰的紧张局势，美国将在“数日内”决定对其施加进一步制裁。

美国国务院发言人帕萨基(JenPsaki)表示，俄方需要做的包括公开呼吁乌克兰东部亲俄的分离主义者撤离其占据的政府大楼和检查站，接受特赦，以政治方式解决问题。

她在周一的新闻发布会上表示：“如果他们在未来几天不采取行动，将面临相应后果。显然，如果（他们的）不作为要面临后果，我们不得不在未来几天作出决定。”

一些美国议员呼吁奥巴马政府对俄罗斯能源行业和大型银行实施严苛的新制裁，以促使俄总统普京下令从乌克兰边境撤军，并进一步打消俄罗斯入侵乌克兰的可能。

康涅狄格州参议员克里斯·墨菲(ChrisMurphy)周一对路透表示：“我认为，现在是时候进行下一轮制裁了。”但他也表示，支持给俄罗斯2-3天时间以执行日内瓦协议。

墨菲在接受路透电话采访时表示：“我认为，当有可能存在外交解决方案时，寻求通过外交方案很重要。”

但某些美国议员明确表示，他们并不认为旅行禁令等已经实施的制裁会阻止俄罗斯。

美国参议院外交委员会共和党议员鲍勃·考克(BobCorker)周日在接受NBC电视台采访时表示：“如果我们继续这样下去，我想我们会失去乌克兰东部。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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