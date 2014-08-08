《焦点》俄罗斯遭制裁，德国企业苦不堪言

市场研究公司IHS Automotive分析师Tatiana Hristova估计，今年俄罗斯乘用车市场将下滑多达20%，因制裁将损及需求。俄罗斯2013年汽车销售减少5%。

俄罗斯若禁止欧洲航班在前往亚洲的途中飞越俄领空，德国航空公司将因此受到冲击，包括以营收计最大的欧洲航空公司--汉莎航空(Lufthansa AG) 。

对Fraport来说，这种禁令会导致飞经法兰克福的高消费亚洲乘客减少。

**中小企业面临不确定性**

德国工商协会(German Chamber of Industry and Commerce)周四表示，加强制裁可能带来的影响让企业、尤其是中小企业面临不确定性。中小企业对德国经济来说非常重要。

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)认同这一点，他表示，由于危机，企业已经减少投资和订单。BGA代表着约12万家批发商、出口商和服务提供商。

德国工商协会旗下俄罗斯部门主管Tobias Baumann估计，今年德国对俄罗斯出口可能下滑20%，其中工程企业受到的冲击最为严重。

贝伦贝格银行资深经济分析师Christian Schulz表示，2012/2013年德国经济成长率中，来自对俄罗斯出口的贡献平均约为1.4个百分点，因此若对俄罗斯出口下滑20%，则德国经济成长将减少0.2-0.3个百分点。

“影响相当大，但不会导致德国经济重新陷入衰退，”他说。(完)