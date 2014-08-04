对俄制裁会损及德国经济 但有必要--德国副总理

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月3日 - 德国副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）周日在接受电视采访时称，针对俄罗斯的新的严厉经济制裁会损及德国经济，但为了欧洲的和平，这些制裁措施很有必要。
欧盟对俄罗斯的新一轮制裁周五生效，主要瞄准银行、国防和能源业。
“我们不能表现得好像我们只是一个经济利益共同体，因为我们是一个政治联盟，必须尽可能确保欧洲大陆的和平，”加布里尔说道。他还是德国经济部长和社会民主党主席。
德国是欧盟最大经济体，与俄罗斯有着广泛的经贸关系。但马航坠机事件后，德国总理默克尔开始坚定支持对俄实施更严厉制裁。
加布里尔在接受ZDF电视台采访时称，“如果欧盟不做出回应，将会发生什么？如果欧洲学到的所有教训是某人在邻国挑起内战，然后什么事也没有，这会导致的损失将不仅仅是拖累经济增长几个百分点。”
他在采访中称，因乌克兰危机造成经济倒退是不可避免的。
“若欧洲不采取行动，将会产生非常严重的后果……当涉及的是战争与和平问题，不能只担忧经济政策，”他说道。
“在欧洲我们会遭遇不利形势，但什么也不做将会更糟。这意味着可以在欧洲玩火，可以入侵邻国或是支持邻国的内战……我们不能坐视不理。”(完)
编译：程芳 发稿：王燕焜
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