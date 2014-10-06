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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 18:03 BJT

东欧情势：德国与法国计划就监督乌克兰停火提出共同提案

他表示，其中一个问题是，德国下议院在批准该任务时将发挥怎样的作用。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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