东欧情势：德国副总理称是否重回冷战时代完全取决于普京

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透柏林3月13日 - 德国副总理Sigmar Gabriel称，是否重回冷战时代取决于普京，周末将进行的克里米亚地区公投可能破坏乌克兰的领土完整，将促使欧盟对俄罗斯实施第二阶段的制裁。
“德国将尽一切努力防止对俄罗斯实施第三轮制裁，”他说，但如果外交努力失败，欧洲将毫不犹豫地对俄罗斯实施第三轮大规模经济制裁。
周四稍早，德国总理梅克尔警告称，如果俄罗斯不改变在乌克兰问题上的立场，如果公投得以举行，将可能给俄罗斯带来“大规模”的政治和经济损害。(完)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。