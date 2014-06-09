德国外长呼吁乌克兰当局谨慎动武

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透柏林6月7日 - 德国外长施泰因迈尔周六表示，希望乌克兰政府在动用武力对付东部亲俄分离主义者一事上谨慎行事。
“乌克兰东部地区的军事行动，不应让分离主义者获得更多动力，”施泰因迈尔接受《每日镜报》（Tagesspiegel am Sonntag）采访时称。采访的部分内容是在周六发布的。
施泰因迈尔称，在如此紧张的局势下，“在部署军事力量一事上谨慎行事且有分寸将是明智之举”。
他还称，俄罗斯在这场冲突中的行为已有“明显改变”。此言似乎是为强调乌俄双方都应为缓解紧张局势负责发出的新声音。
俄罗斯3月将克里米亚纳入本国版图，乌克兰政府军与亲俄分离主义者在乌克兰东部发生对持。在此之后，德国曾多次呼吁俄罗斯帮助稳定乌克兰局势。
施泰因迈尔还表示，俄罗斯必须尽力帮助稳定乌克兰局势，“莫斯科公开支持乌克兰领土完整、反对旨在搞分裂的各种努力”很重要。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。