德国外长呼吁乌克兰当局谨慎动武

路透柏林6月7日 - 德国外长施泰因迈尔周六表示，希望乌克兰政府在动用武力对付东部亲俄分离主义者一事上谨慎行事。

“乌克兰东部地区的军事行动，不应让分离主义者获得更多动力，”施泰因迈尔接受《每日镜报》（Tagesspiegel am Sonntag）采访时称。采访的部分内容是在周六发布的。

施泰因迈尔称，在如此紧张的局势下，“在部署军事力量一事上谨慎行事且有分寸将是明智之举”。

他还称，俄罗斯在这场冲突中的行为已有“明显改变”。此言似乎是为强调乌俄双方都应为缓解紧张局势负责发出的新声音。

俄罗斯3月将克里米亚纳入本国版图，乌克兰政府军与亲俄分离主义者在乌克兰东部发生对持。在此之后，德国曾多次呼吁俄罗斯帮助稳定乌克兰局势。

施泰因迈尔还表示，俄罗斯必须尽力帮助稳定乌克兰局势，“莫斯科公开支持乌克兰领土完整、反对旨在搞分裂的各种努力”很重要。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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