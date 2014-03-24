德外长称俄罗斯或打开“潘多拉魔盒”

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林3月23日 - 德国外交部长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周末出访乌克兰后表示，俄罗斯试图重划欧洲国家边界，他担心这可能已打开“潘多拉魔盒”。

“俄罗斯在克里米亚采取行动，无视欧洲和平秩序的重要基础，我们对此不能掉以轻心，”施泰因迈尔接受《周日世界报》采访时称。采访内容于周日发布。

“我很担心，（俄方）在冷战结束25年后试图改变我们欧洲邻国已被认可边界的不法企图，将会打开潘多拉魔盒，”他说。

施泰因迈尔称，他周六访问基铺和乌克兰东部城市顿涅茨克（Donetsk）后的感受是，乌克兰的局势“一点也不稳定”。

他还称，欧洲安全与合作组织（OSCE）计划派观察团，这或有助避免当前僵局升级。（完）