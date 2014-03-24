德外长称俄罗斯或打开“潘多拉魔盒”

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林3月23日 - 德国外交部长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周末出访乌克兰后表示，俄罗斯试图重划欧洲国家边界，他担心这可能已打开“潘多拉魔盒”。
“俄罗斯在克里米亚采取行动，无视欧洲和平秩序的重要基础，我们对此不能掉以轻心，”施泰因迈尔接受《周日世界报》采访时称。采访内容于周日发布。
“我很担心，（俄方）在冷战结束25年后试图改变我们欧洲邻国已被认可边界的不法企图，将会打开潘多拉魔盒，”他说。
施泰因迈尔称，他周六访问基铺和乌克兰东部城市顿涅茨克（Donetsk）后的感受是，乌克兰的局势“一点也不稳定”。
他还称，欧洲安全与合作组织（OSCE）计划派观察团，这或有助避免当前僵局升级。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。