默克尔警告俄勿要重陷陈旧思维模式

路透柏林5月7日 -德国总理默克尔周三警告俄罗斯不要重新陷入关于势力范围的“陈旧思维模式”，称发生在克里米亚的事件就属于这一范畴。

默克尔在柏林出席一战爆发纪念活动时发表了此番言论。她还警告称，那些在乌克兰煽动冲突之人不仅违反了国际法，而且还忽视了欧洲的历史教训。

“我们在克里米亚经历的是向陈旧思维模式的倒退，”默克尔在活动上讲话称。

“推动全球化的并非陈旧的划分（势力范围）的思维模式，而是发展共同利益，这也正是欧洲的魅力所在，”她说。

“那些有争夺势力范围思维的国家或许在短期内比我们强大，但最终结局并非如此。最终，他们只会伤害自己。”

乌克兰东部地区局势动荡，引发该国可能遭到瓜分甚至陷入内战的担忧。

“这些日子我们的所见表明，我们不能对和平与自由想当然，哪怕在我们的近邻中也是如此，”默克尔说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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