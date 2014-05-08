默克尔警告俄勿要重陷陈旧思维模式

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透柏林5月7日 -德国总理默克尔周三警告俄罗斯不要重新陷入关于势力范围的“陈旧思维模式”，称发生在克里米亚的事件就属于这一范畴。
默克尔在柏林出席一战爆发纪念活动时发表了此番言论。她还警告称，那些在乌克兰煽动冲突之人不仅违反了国际法，而且还忽视了欧洲的历史教训。
“我们在克里米亚经历的是向陈旧思维模式的倒退，”默克尔在活动上讲话称。
“推动全球化的并非陈旧的划分（势力范围）的思维模式，而是发展共同利益，这也正是欧洲的魅力所在，”她说。
“那些有争夺势力范围思维的国家或许在短期内比我们强大，但最终结局并非如此。最终，他们只会伤害自己。”
乌克兰东部地区局势动荡，引发该国可能遭到瓜分甚至陷入内战的担忧。
“这些日子我们的所见表明，我们不能对和平与自由想当然，哪怕在我们的近邻中也是如此，”默克尔说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。