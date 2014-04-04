德财长将克里米亚事件与纳粹相比 俄罗斯提出强烈抗议

路透莫斯科4月3日 - 对于德国财长朔伊布勒把俄罗斯吞并克里米亚比作希特勒时期的纳粹德国，俄罗斯周四向德国提出抗议。

“我们认为，这位德国部长所做的此类不实历史参照纯系挑衅，”俄罗斯外交部在声明中称。“他的这种对比完全是玩弄历史事实。”

俄罗斯措辞如此强烈的抗议表明，乌克兰危机导致该国与德国的关系十分紧张。

德国总理默克尔则将自己与朔伊布勒的相关言论划清界限，但同时又推动欧盟对俄罗斯吞并克里米亚作出强硬回应。

据德国外交部称，俄罗斯向就职造访俄外交部的德国大使Ruediger von Fritsch提出了抗议。

朔伊布勒周一向学生发表讲话时提及了俄罗斯总统普京对吞并克里米亚的辩护理由。普京的理由是需要保护乌克兰的俄罗斯族裔，朔伊布勒称这让他想起了希特勒1938年保护捷克斯洛伐克苏台德地区德裔人口的誓言。

“我们都知道历史，”朔伊布勒说。“那是希特勒用来强夺苏台德地区的伎俩。”

但朔伊布勒的发言人否认朔伊布勒把俄罗斯比作希特勒的第三帝国。朔伊布勒本人周四也在德国电视一台的访谈中做了进一步澄清，“我还没有傻到将希特勒与任何其他人作对比。”

他还表示，政治人士、尤其是德国的政治人士不应做此类对比，如果他真的犯了错就会道歉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。