普京将俄兼并克里米亚与德国统一相提并论 德国予以驳斥

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林3月19日 - 德国周三表示，将俄罗斯兼并克里米亚与1990年德国重新统一相提并论，这“让人震惊”。
德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert称，戈尔巴乔夫时期的苏联没有阻扰当时的德国以和平方式重新统一，德国民众谨记在心。
“但德国重新统一是让一个民族的两个独立国家走到了一起，而俄罗斯的行动却导致乌克兰国家分裂，”他说。
Seibert称，德国重新统一还得到了国际社会的支持，这也与乌克兰局势截然不同。
“（德国）政府认为，德国重新统一与发生在克里米亚的事件并无相似之处，”他说。他还重申，德国认为兼并克里米亚违反国际法。“这样的对比让人震惊。”
俄罗斯总统普京周二发表激昂的爱国讲话，为自己将克里米亚并入俄罗斯辩护，他称俄罗斯曾支持德国统一的愿望。
“我相信大家没有忘记此事，我觉得德国民众也会支持历史上曾属于俄罗斯的俄罗斯人恢复统一的愿望，”普京在讲话中说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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